Ще 5 травня в нього нібито проявились перші симптоми - політик охрип.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підхопив вірус, який вже встигли діагностувати у кількох його близьких.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва", яке звернуло увагу на відсутність Лукашенка на святкуванні Дня прапора та герба. Його очолив прем'єр-міністр Роман Головченко.

"Ще кілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", - сказав співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка.

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Ще одним аргументом на користь цієї версії автори статті вважають те, що 5 травня за вручення нагород представникам репресивного апарату Лукашенка вже охрип.

"Якщо це грип, можуть бути ускладнення, якщо не лікувати належним чином. Ми так думаємо", - пояснив співрозмовник.

Хвороба Лукашенка - що відомо

На параді 9 травня у Москві Лукашенку стало зле й довелось викликати бригаду медиків, а потім відправили додому. У Мінську політик вийшов до журналістів, кульгаючи. Журналісти помітили, що білоруський диктатор з початку травня майже не з'являється на публіці, а нещодавно відвідував президентську клініку в Дроздах.

За даними ЗМІ, в організмі Лукашенка стався серйозний збій, який спровокував хвороби ендокринної системи та серця. До Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали медики з Москви, зокрема з центру імені Бакульова.

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