Диктатори не бачилися всього 5 днів.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прилетів в РФ з робочим візитом. З Володимиром Путіним він не бачився аж 5 днів.

Як це повідомляють підконтрольне режиму агентство БелТа, а Telegram-канал "Пул Першого", для самопроголошеного президента РБ росіяни підготували культурну програму.

Передбачалося, що Лукашенко разом з Путіним поїдуть у Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі. Втім, на світлинах з ЦПК Путіна не видно.

Відео дня

Лукашенко ознайомлюється з роботою центру, а після екскурсії диктатори обговорять подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері.

Зустрічі Путіна і Білорусі

Вчора стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 грудня поїде до Росії з робочим візитом на кілька днів.

Візит Лукашенка відбудеться через кілька днів після останньої зустрічі з президентом РФ. 19 грудня, вперше з 2019 року, президент РФ Володимир Путін відвідав Мінськ. На зустріч з Лукашенком з ним приїхали міністр оборони Сергій Шойгу і глава МЗС Сергій Лавров.

Екс-співробітник КДБ і розвідки РФ Сергій Жирнов припустив, що в Білорусі біля літака з Лукашенком зустрічався не Путін, а його двійник.

Вас також можуть зацікавити новини: