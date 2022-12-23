26-27 грудня президент Білорусі візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД у Санкт-Петербурзі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 грудня поїде до Росії з робочим візитом.

Про це повідомляти Telegram-канал "Пул першого". Візит триватиме кілька днів.

"У підмосковному Зоряному містечку Олександр Лукашенко на запрошення російського колеги відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Зараз там проходять відбір кандидати на політ в космос від Білорусі", - вказується в повідомленні.

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Лукашенко ознайомиться з роботою центру і системою підготовки космонавтів, а також обговорить перспективи співпраці між країнами в космічній сфері. 26-27 грудня президент Білорусі візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД у Санкт-Петербурзі.

"Лідери країн підведуть підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах", - стверджується в повідомленні Telegram-каналу.

Візит Путіна до Білорусі

Візит Лукашенка відбудеться через кілька днів після останньої зустрічі з президентом РФ. 19 грудня, вперше з 2019 року, президент РФ Володимир Путін відвідав Мінськ. На зустріч з Лукашенком з ним приїхали міністр оборони Сергій Шойгу і глава МЗС Сергій Лавров.

Екс-співробітник КДБ і розвідки РФ Сергій Жирнов припустив, що в Білорусі біля літака з Лукашенком зустрічався не Путін, а його двійник.

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