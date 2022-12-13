Військами тепер керує начальник білоруської авіації, який потрапив до санкційних списків через підтримку війни проти України.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив очільника Міністерства закордонних справ і командувача Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Як повідомляє пропагандистське агентство БЕЛТА, замість загиблого глави МЗС Володимира Макея призначений Сергій Алейник, який обіймав посаду першого заступника міністра.

Новий голова МЗС Білорусі Сергій Алейник – що про нього відомо

Алейник 4 роки служив у білоруських збройних силах, після 10 років працював у МЗС. Був постпредом РБ в ООН, послом у Великобританії і при Святому Престолі.

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Протягом останніх років обіймає високі посади в МЗС (2020-2022 – заступник міністра, з 14 лютого 2022 – перший заступник міністра).

Новий командувач ВПС Білорусі Андрій Лук'янович – що про нього відомо

Лукашенко призначив командувачем ВПС і військ протиповітряної оборони Андрія Лук'яновича, колишнього заступника командувача і начальника білоруської авіації.

ЄС, Великобританія, Канада, Швейцарія та Україна ввели санкції проти Лук'яновича. На сайті НАЗК зазначено, що він брав участь у спільних військових навчаннях Росії та Білорусі, що передували нарощуванню сил на українському кордоні напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Входить до складу білоруської армії, що підтримує військову агресію Росії проти України. Тому він несе відповідальність і активно підтримує дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також стабільність і безпеку в Україні", – йдеться на сайті НАЗК.

Смерть Володимира Макея

Володимир Макей, близький соратник Лукашенка і голова МЗС, якого називали головним каналом зв'язку самопроголошеного лідера Білорусі із Заходом, помер 26 листопада. Йому було 64.

З'явилися численні версії загибелі Макея. Марк Фейгін, опозиціонер і юрист з РФ, назвав його смерть дивною і порівняв її з "загибеллю на війні від нежиті".

Заявляли, що Макея отруїли російські спецслужби. Через це у Лукашенка нібито почалася паніка: він змінив кухаря, охорону і обслугу.

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