Вступ Білорусі у війну "в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили", вважають аналітики.

Білорусь вже навряд чи вторгнеться до України. Навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому щоденному звіті аналітики зауважують, що вторгнення до України може послабити режим невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

"Лукашенко покладався на підрозділи білоруських збройних сил на додаток до білоруських служб безпеки для придушення протестів проти його правління в 2020 і 2021 роках. Спрямування значної частини цього апарату безпеки на війну в Україні, швидше за все, залишить Лукашенка відкритим для нових заворушень і опору. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що зусилля Росії щодо встановлення повного контролю над Білоруссю мали успіх", – йдеться у звіті.

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Американські аналітики також наголошують, що вступ Білорусі у війну "в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили і техніку з нинішніх ліній фронту".

"Навіть якщо Лукашенко направить в наступ на Україну значно більшу (ніж прогнозували раніше – УНІАН) кількість своїх сил, білоруські збройні сили все одно залишаться невеликою силою, яка не зможе домогтися хоч якогось істотного оперативного успіху", – акцентують в ISW.

Також там прогнозують, що Білорусь продовжить допомагати Росії вести війну проти України, навіть попри те, що Лукашенко навряд чи пошле свою армію для участі в бойових діях. Йдеться про передачу матеріалів, які не доступні РФ через санкції, подальше надання території та повітряного простору для використання російською армією.

Загроза вторгнення армії Білорусі

Невизнаний президент Олександр Лукашенко 10 жовтня оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та РФ. Пізніше в жовтні на білоруську територію привезли російських мобілізованих.

Заступник начальника Генштабу України Олексій Громов заявив 24 листопада, що 15 тисяч білоруських військовослужбовців на додаток до 9 тисяч російських військовослужбовців, дислокованих у Білорусі, теоретично можуть брати участь у війні з Україною.

На початку грудня, згідно повідомлення Генштабу, в містах Мозир, Гомель і Могилів мобілізованих військових РФ побільшало. Тим часом на державних підприємствах Білорусі збирають кошти на потреби російської армії.

На думку західних аналітиків, поки Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловлював думку, що нападу на Україну з боку Білорусі не буде. Він вважає, що інформацію про наступ поширюють для створення паніки.

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