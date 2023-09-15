Путін розповів Лукашенку про стан російської економіки, а також про результати перемовин з Кім Чен Ином.

15 вересня в Сочі відбулася зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, на якій останній запропонував залучити Білорусь до співпраці Росії та Північної Кореї.

"Я думаю, що ми можемо подумати й про співпрацю десь на трьох. Північна Корея, Росія... Знаю, що інтерес величезний у корейців до вас. Я думаю, шматок роботи для Білорусі там знайдеться, з огляду на ті проблеми, які існують", - заявив Лукашенко.

Путін у свою чергу зазначив, що Росія та КНДР будуть діяти в рамках міжнародного права. Також російський правитель спростував чутки, що Північна Корея відправить своїх громадян добровольцями воювати проти України.

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Путін розповів Лукашенку про стан російської економіки, а також про результати перемовин з Кім Чен Ином.

Додамо, що 14 вересня Лукашенко анонсував свій візит до Росії. Білоруський узурпатор вперше відвідав РФ після смерті Євгена Пригожина.

Співпраця Росії та Північної Кореї – що відомо

Як писав УНІАН, напередодні Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. Перед початком переговорів світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма зброю для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Диктатор КНДР під час зустрічі з Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні".

В ГУР МОУ після візиту Кім Чен Ина до Росії зробили висновок, що армія окупантів має серйозні проблеми із забезпеченням.

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