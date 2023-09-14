За інформацією ЗМІ, Лукашенко просив про цю зустріч з кінця серпня.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляють пропагандистські пабліки, центральною частиною візиту Лукашенка в Росію стануть переговори з Путіним, які відбудуться 15 вересня. Головними темами переговорів стануть:

міжнародний порядок денний та регіональна проблематика;

спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях, і загальна велика робота у сфері імпортозаміщення.

Як дізнався проект "ВЧК-ОГПУ", візит Лукашенка до Сочі для особистої зустрічі з Путіним не є раптовим.

"Білоруська сторона запросила зустріч відразу після інциденту з літаком Пригожина, але отримала "відмашку" тільки зараз", - повідомило інформоване джерело проекту.

Загибель Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії сталася авіакатастрофа. Зʼясувалося, що розбився літак, який належить ватажку "вагнерівців" Євгену Пригожину. На борту були 10 осіб, всі вони загинули. Серед пасажирів числився і сам Пригожин.

Його смерть в Росії підтвердили офіційно. Вже за кілька днів після авіатрощі його поховали в Санкт-Петербурзі в закритому форматі.

У Санкт-Петербурзі відкрито спадкову справу ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який загинув в авіатрощі у Тверській області РФ. Зазначається, що доньки "кухаря Путіна" залишилися майже ні з чим. Майже все успадкує його син Павло.

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