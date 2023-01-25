Глава Білорусі розуміє хиткість свого становища, але продовжує уникати прямої конфронтації з Україною.

Глава Білорусі Александо Лукашенко продовжує маневрувати перед російським керівництвом й уникати прямої конфронтації з Україною, попри те, що його життя фактично перебуває під прицілом РФ.

Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Білоруський диктатор усвідомлює, що є метою Росії. Він готовий віддати все, аби зберегти своє життя.

"Він готовий віддати все, що у нього є", – заявив представник ГУР.

У цьому контексті він прокоментував інформацію про те, що наразі на території Білорусі спостерігається передислокація зі складів зберігання техніки, зазначивши, що в ГУР також бачать ці переміщення.

За словами Скібіцького, на тлі боязні перед російськими спецслужбами Лукашенко готовий на багато що. Зараз він активно посилює власну охорону.

"У нього є сім'я, у нього є бізнес. І події, пов'язані з міністром закордонних справ (глава МЗС Білорусі Володимир Макей раптово помер у листопаді 2022 року. - ред.)... Він багато поміняв у своїй особистій охороні, посилив засоби безпеки. Він розуміє, що є однією з цілей Російської Федерації. І тому йому важко", – зазначив Скібіцький.

Смерть Володимира Макея

26 листопада 2022 року в Білорусі у віці 64-х років помер глава МЗС й близький соратник Лукашенка - Володимир Макей.

Тоді з'явилися чутки про те, що до його смерті можуть бути причетні російські спецслужби, які нібито його отруїли. ЗМІ писали, що після інциденту у Лукашенка нібито почалася паніка: він змінив кухаря, охорону й обслугу, побоюючись своєї власної смерті.

Російський блогер Марк Фейгін також назвав смерть Макея дивною й порівняв її з "загибеллю на війні від нежиті".

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