Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на нараді про суспільно-політичну обстановку і стан злочинності в країні заявив, що Україна запропонувала Мінську укласти пакт про ненапад.

Як передає видання "Белта", він не уточнив, від кого саме надійшла пропозиція.

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми ні в якому разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очуміли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло", - сказав самопроголошений президент.

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Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль не має даних про те, що Київ запропонував Мінську пакт про ненапад".

Позиція Білорусі щодо війни проти України - що відомо

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну підтримує вбивств мирних українців. Білорусь надала Росії свою територію для наступу і ударів по українських містах.

За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється. За словами глави ДПСУ, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських і білоруських військ біля українського кордону.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для нанесення по Україні нових ударів.