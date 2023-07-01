Лукашенко вважає, що тему присутності "вагнерівців" в Білорусі "роздули і роздмухують" ззовні.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що йому надійшов "вал дзвінків" після повідомлень про знаходження в Білорусі бійців ПВК "Вагнер".

"І як тільки пішов шумок, що ось вони тут, в Білорусі, слухайте, - вал дзвінків від тих, хто нас не визнає. Диктатору почали дзвонити в Білорусь: "Це погана річ, це поганий сигнал!" А чому поганий? Чому для французів поганий? Тому що ці вагнерівці в Африці, знаєте, в яких країнах, колошматили цих французів, що тільки пил летів. Звичайно, їм це не подобається", - наводить слова Лукашенка агентство БелТА.

Він вважає, що тему присутності вагнерівців в республіці "роздули і роздмухують" ззовні.

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"Зараз роздули і роздмухують цю проблему ПВК "Вагнер" - приватної воєнізованої компанії "Вагнер". Так заспокойтеся. Якби можна було їх запросити сюди в Білорусі (за їх рахунок), це для нашої армії благо. Це найбільш підготовлені люди. Кажуть: "Там зеки". Послухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони (наші опоненти на Заході) не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі в Росії тільки для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає. Так хто ж вони, ці вагнерівці? Я їх знаю давно. З тих пір, пам'ятаєте, як ми "33 богатирі", по-моєму, в 2020 році затримували тут під Мінськом. І вони з тих пір, ми їх з богом відпустили, вдячні нам. І за Батьку завжди ставлять свічку в церкві. Вони нам не страшні", - додав Лукашенко.

Переміщення бійців ПВК "Вагнер" в Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишився задоволений переговорами з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним під час його заколоту в Росії. Однак він не розуміє наслідків передислокації "вагнерівців" на територію Білорусі.

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11 і 12 липня, повістка чиновників, ймовірно, торкнеться несподіваної для Заходу передислокацією найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Військовий експерт Михайло Самусь припускає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може використовувати найманців ПВК "Вагнер" для своїх проектів в Африці. Однак для України вони не становитимуть загрози.