Самопроголошений лідер Білорусі розкрив нові деталі про затримання терориста "українських" спецслужб під час вручення держнагород силовикам й сам заплутався у своїх поясненнях.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів власну версію атаки на аеродром у Мачулищах, коли був пошкоджений російський радіолокаційний літак А-50.

Нагадаємо, що інцидент трапився 26 лютого. Згідно з версією білоруського режиму, до диверсії причетні українські спецслужби. Як зазначив Лукашенко під час вручення держнагород своїм силовикам 7 березня, Київ придумав відповідну операцію ще вісім місяців або півроку тому, пише видання Belta.

При цьому диктатор сам заплутався у своїх поясненнях: СБУ організувала свій задум чи то "збоку", чи то "за спиною" - Лукашенко поки сам не впевнений.

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"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві", - зазначив диктатор.

За його словами, Київ завербував свого "виконавця" в рамках підготовки терористичного акту ще у 2014 році. За версією Лукашенка, йдеться про айтішника або людину, яка добре розбирається в IT-технологіях.

Також в контексті атаки на "Мачулищі" диктатор згадав про напад на російський аеродром "Енгельс". За його словами, в цих випадках спецслужби України задіяли різні групи людей, проте підготовку до терактів вони проходили разом. Для нападу на російські літаки їх навчали "найвищим технологіям", впевнений Лукашенко.

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, - це дійсно було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений всьому цьому не за один місяць. Після підготовки він був маршрутований (так кажуть в КДБ) на нашу територію", - розповів Лукашенко.

У Білорусі проходять масові арешти після вибухів у Мачулищах

Нагадаємо, що 26 лютого на білоруському аеродромі в Мачулищах сталася серія вибухів. Після цього стало відомо про пошкодження військового літака РФ А-50у, хоча спочатку Лукашенко заперечував факт атаки на злітну смугу аеродрому. Повідомлялося, що диверсію організували за допомогою дронів, до неї можуть мати відношення білоруські партизани.

Пізніше лідер Білорусі, коли факт атаки вже було безглуздо заперечувати, організував справжній рейд перевірок серед правозахисників. Буквально через два дні після інциденту в "Мачулищах" у Білорусі заарештували шість осіб.

6 березня стало відомо, що КДБ проводить масові обшуки та арешти серед білорусів, які зазнають переслідувань за політичних причин з 2020 по 2023 роки.

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