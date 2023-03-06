У Білорусі силовики проводять обшуки у людей, яких переслідували за адміністративно-політичними статтями останні три роки.
За даними Правозахисного центру "Весна", це пов'язано з виведенням з ладу російського радіолокаційного літака А-50, що знаходився на білоруському аеродромі "Мачулищі". Повідомляється, що обшуки і затримання проходили 4 і 5 березня.
"Вчора і сьогодні в Мінській області співробітники Комітету державної безпеки проводять обшуки і арешти через підбитий літак в Мачулищах. Співробітники КДБ заарештовують всіх, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 рік", - йдеться в повідомленні.
Правозахисники повідомляють про щонайменше 10 подібних випадків, затриманих після обшуків відвозять до слідчого ізолятора КДБ.
Вибухи в Мачулищах
Нагадаємо, що вибухи на білоруському військовому аеродромі прозвучали 26 лютого. Повідомлялося, що в результаті атаки отримав пошкодження радіолокаційний літак А-50. У Білорусі це заперечували.
Через два дні правозахисники повідомили про затримання щонайменше шести осіб, підозрюваних у причетності до цих вибухів.
Пізніше в мережі з'явилося відео з дрона, який сідав на російський військовий літак. У BYPOL заявили, що партизани два тижні вели розвідку дронами.
Вже 3 березня було опубліковано відео безпосередньо атаки дрона на А-50 під Мінськом.