Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країнам-членам ОДКБ потрібно зайняти одну позицію щодо війни в Україні.
У розмові з Генеральним секретарем Організації Договору про колективну безпеку Імангалі Тасмагамбетовим він сказав, що країнам доведеться "знаходити компроміси", щоб пройти "важкий період".
"Якщо хтось думає, що конфлікт України і Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого. Так не буде... Прийде час, буквально вже завтра, коли потрібно буде визначатися, займати певну позицію", - сказав Лукашенко.
Хто входить в ОДКБ
Як відомо, організація Договору про колективну безпеку була створена в 2002 році. До неї входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.
У листопаді прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації Ради колективної безпеки ОДКБ, заявивши, що він недопрацьований.
В жовтні влада Киргизстану вирішила скасувати навчання ОДКБ на своїй території.
На початку цього року стало відомо, що Вірменія відмовила російському диктатору Путіну в проведенні чергових навчань ОДКБ, назвавши це не недоцільним.