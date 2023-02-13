За його словами, "відсидітися" не вийде.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країнам-членам ОДКБ потрібно зайняти одну позицію щодо війни в Україні.

У розмові з Генеральним секретарем Організації Договору про колективну безпеку Імангалі Тасмагамбетовим він сказав, що країнам доведеться "знаходити компроміси", щоб пройти "важкий період".

"Якщо хтось думає, що конфлікт України і Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого. Так не буде... Прийде час, буквально вже завтра, коли потрібно буде визначатися, займати певну позицію", - сказав Лукашенко.

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Хто входить в ОДКБ

Як відомо, організація Договору про колективну безпеку була створена в 2002 році. До неї входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

У листопаді прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації Ради колективної безпеки ОДКБ, заявивши, що він недопрацьований.

В жовтні влада Киргизстану вирішила скасувати навчання ОДКБ на своїй території.

На початку цього року стало відомо, що Вірменія відмовила російському диктатору Путіну в проведенні чергових навчань ОДКБ, назвавши це не недоцільним.

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