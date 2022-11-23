Пашинян наполягає, що ОДКБ слід провести політико-дипломатичну роботу з азербайджанською стороною.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і проект про спільні заходи з надання допомоги Вірменії.

Як повідомляє прес-служба уряду, виступаючи на сесії СКБ ОДКБ, Пашинян заявив, що важлива політична оцінка дій Азербайджану проти Вірменії, оскільки "це має бути логічним проявом союзницьких відносин".

"Звичайно, це важливо і з точки зору відновлення територіальної цілісності нашої країни, але це прагнення саме по собі не означає військового втручання", – сказав Пашинян.

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Вірменський прем'єр акцентував, що РКБ ОДКБ слід провести політико-дипломатичної роботи з азербайджанською стороною з метою виведення азербайджанських військ з території Нагірного Карабаху.

"Відсутність чіткої політичної оцінки ситуації і неприйняття вищезгаданого рішення може означати не тільки відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, але і може інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії", – заявив Пашинян.

За його словами, наданий до підписання проект декларації СКБ ОДКБ "недостатньо доопрацьований".

"Тому, виходячи з цього, шановні колеги, на даний момент я вважаю, що в цьому вигляді, з усією повагою, я не готовий підписати ці документи", – сказав прем'єр.

Російська сторона, коментуючи позицію Вірменії, висловила впевненість у тому, що, незважаючи на те, що документ погодити не вдалося, країна не залишить ОДКБ.

"Це думка вірменської сторони, це право вірменської сторони так розцінювати ситуацію", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Організація договору про колективну безпеку – останні новини

Протягом останнього часу стає все більш очевидним, що Росія не може покладатися на союзників по ОДКБ (Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан) у війні проти України.

У травні президент РФ Володимир Путін покликав "однодумців" з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов тільки з боку Білорусі.

Пізніше представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначав, що країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), не збираються брати участь у війні Росії проти України, оскільки це "не входить в зону відповідальності організації".

Також представники окремих країн-членів ОДКБ виступили проти участі своїх громадян у війні в Україні.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявляв, що існування ОДКБ знаходиться під питанням після того, як вона "не виконала свої обов'язки" під час ескалації між Вірменією та Азербайджаном.

Ходять чутки про те, що російські спецслужби намагаються усунути прем'єр-міністра Вірменії, свого союзника по ОДКБ – Пашиняна.

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