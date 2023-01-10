Раніше у РФ анонсували проведення спільних навчань миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братерство-2023".

Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян відмовив російському диктатору Володимиру Путину у проведенні чергових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За словами чиновника, він вважає це недоцільним, передає Інтерфакс.

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні, цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть", - пояснив позицію країни Пашинян.

Зазначимо, що буквально 1 січня 2023 року Міністерство оборони РФ анонсувало план про проведення спільних навчань миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братерство-2023" на території Вірменії. У заході планувалася участь Сухопутних військ Росії.

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Однак цього разу політичний партнер глави Кремля відповів відмовою на ініціативу, заявивши, що Міноборони країни вже повідомило про свою незгоду колег з ОДКБ.

Нагадаємо, що в той час, як переважна більшість демократичного світу призупинила партнерство з Москвою в економічній, політичній і військовій галузях, Вірменія на такий крок не пішла. З моменту вторгнення російських військ в Україну Пашинян 4 рази відвідував РФ, 5 разів зустрічався з кремлівським диктатором і 15 разів спілкувався з ним телефоном.

Тим часом сам Володимир Путін не надто задоволений своїми нинішніми відносинами з країнами СНД. Він заявив, що між ними виникають "деякі розбіжності".

Як ми писали раніше, буквально перед Новим роком 2023 року Путін спробував "задобрити" своїх партнерів. Під час неформального саміту країн Співдружності Незалежних Держав він подарував учасникам вісім перснів з символікою СНД і вітальним написом і словом "Росія", а один залишив собі.

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