Українська розвідка повідомляла, що в ОДКБ не підтримують Росію і не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов не виключив можливість введення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на окуповані Росією території України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Картаполова, "не можна виключати, що будуть затребувані "миротворці" з країн ОДКБ" на окупованих територіях України, включаючи Донецьку і Луганську області.

Він також заявив, що Кремль "навряд чи погодиться" з появою на вказаних територіях миротворців країн Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Спроби РФ затягнути країни ОДКБ у війну проти України: що варто знати

Наприкінці квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що члени Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Росію і не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

16 травня в Москві пройшов перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Під час зустрічі Володимир Путін розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов тільки в Білорусі.

Також на початку травня ГУР МО інформувало, що щоб уникнути санкційних обмежень РФ хоче скористатися тісними взаємозв'язками в рамках економічних та інших союзів і об'єднань.

За даними військової розвідки України, Москва планувала організувати в країнах ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНІАН) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, насамперед тієї, яка вимагає використання іноземних комплектуючих.

Казахстан запевнив, що не допомагатиме Російській Федерації обходити санкції країн Заходу, введені через війну проти України.

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