Лукашенко стверджує, що гарантій від Білорусі Пригожин ніколи не просив.

Євген Пригожин ніколи не просив у Білорусі гарантій безпеки для себе, тому Білорусь йому нічого і не гарантувала. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на брифінгу для ЗМІ, пише "Белта".

"Я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла", – заявив білоруський диктатор.

Слід зазначити, що 27 червня Лукашенко затверджував протилежне. Розповідаючи про те, як він вів переговори з Пригожиним щодо припинення заколоту, Лукашенко заявив, зокрема, таке:

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"О п'ятій годині вечора він (Пригожин - УНІАН) мені зателефонував і каже: "Олександре Григоровичу, я приймаю всі Ваші умови. Але що робити? Зупиняємось - вони почнуть нас мочити". Я говорю: "Не почнуть. Я тобі гарантую. Це я беру на себе". Якщо вони десь зупиняться, колона стиснеться... Вона в купу збереться... Щоб не було, знаєте, бажання та спокуси взяти і її тут накрити. Пообіцяли: цього не буде. Я й сказав Пригожину: "Це - гарантія" - "Що далі?" - "Аж до того, що я виведу тебе до Білорусі і гарантую тобі повну безпеку. І твоїм хлопцям, які сюди просунулися цією колоною". - "Так, я Вам вірю. Я вірю". - "Добре, у цьому напрямку діятимемо", - хвалився Лукашенко 27 червня.

Крім того, сьогодні Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито в принципі не може стояти за загибеллю Пригожина, оскільки російський диктатор надто "повільний".

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", – підкреслив Лукашенко.

Що стосується долі "Групи Вагнера" після загибелі Пригожина та інших керівників угруповання, то Лукашенко запевняє, що найманці залишаться в Білорусі.

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" буде жити в Білорусі, як би комусь це не не хотілося", - заявив він.

За словами Лукашенка, частина наметів, які зараз демонтують на військовій базі біля села Цель, просто виявилися зайвими. Білоруський диктатор запевнив, що "ядро" угруповання залишилося в Білорусі, але деякі найманці поїхали "у відпустку" або вирішили "жити осторонь".

"Але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі. Протягом декількох днів всі будуть тут, до 10 тисяч осіб. Зараз немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони будуть у нас жити і працювати", – заявив Лукашенко.

Вагнерівці тікають з Білорусі - що відомо

Як свідчать супутникові знімки, за останній місяць на основній базі вагнерівців у Білорусі біля села Цель було демонтовано більше третини армійських наметів, в яких сукупно могли проживати близько 2 тисяч осіб.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко відзначав, що кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується. За його словами, найманці виїжджають до Росії, зокрема під приводом відпустки, але надалі вони вже не повертаються до Білорусі.

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