Вони їдуть до Росії під виглядом надання відпусток, але до Білорусі не повертаються.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважує, що кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи позначилося зникнення ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на активності "вагнерівців" на українсько-білоруському кордоні.

Демченко зауважив, що на кордоні загалом ситуація, як і раніше, повністю контрольована, і з того боку не фіксувалося "якихось незрозумілих дій".

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"Але щодо перебування російських найманців у Білорусі можу зазначити, що ще до 23 серпня, до тих подій, які відбулися в Росії, ми фіксували, що кількість російських найманців у Білорусі зменшується. Не значно, не швидко, але поступово кількість "вагнерівців", які перебували в Білорусі, все ж таки йшла на зниження", - розповів речник.

Він додав: "І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися". Демченко зауважив, що узагалі після подій в Росії тепер по-іншому потрібно ставитися до питання перебування російських найманців у Білорусі.

На уточнення, куди саме переміщалися "вагнерівці" з Білорусі, речник ДПСУ розповів, що за їхньою інформацією, вони виїздили до Росії, зокрема під виглядом надання відпусток. "Але в подальшому вони не поверталися до Білорусі", - додав Демченко.

Смерть Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Пригожин.

За однією з версій, літак Пригожина збила російська протиповітряна оборона. Водночас розвідка Сполучених Штатів Америки вважає цю версію малоймовірною. На думку американців, на борту літака могла бути бомба.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, зауважило, що смерть Пригожина матиме глибокий дестабілізуючий вплив на "вагнерівців".

Як відзначає розвідка, його особисті характерні риси гіперактивності, виключної зухвалості, спрямованості на результат та надмірної жорстокості впливали на "вагнерівців", і малоймовірно, що наступник може з ними зрівнятися.

Розвідка також зазначає, що поки немає визначальних доказів, що Пригожин був на борту літака, який розбився. "Однак, досить імовірно, що він насправді мертвий", - йдеться у повідомленні.

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