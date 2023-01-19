За словами політика, Україну "намагаються використовувати проти Білорусі".

Олександр Лукашенко провів зустріч з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. В ході переговорів він заявив, що Україна приємно дивує, тому що не ведеться на провокації проти Білорусі.

"Спроби задушити нас - Росію та Білорусь - провалилися", - заявив самопроголошений президент Білорусі на оприлюдненому відео.

Крім того, Лукашенко заявив, що Україну "намагаються використовувати проти Білорусі".

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"Але що мене дивує і приємно дивує, так це те, що Україна стримується, не робить ніяких провокацій проти Білорусі, хоча активно підштовхують наші західні сусіди, самі знаєте хто", - зазначив білоруський диктатор.

Позиція Білорусі щодо війни проти України - що відомо

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну підтримує вбивств мирних українців. Білорусь надала Росії свою територію для наступу та ударів по українським містах.

Станом на 28 грудня 2022 року в Білорусі знаходиться понад 10 тисяч російських солдатів.

5 січня 2023 року білоруське Міноборони анонсувало проведення льотно-тактичних авіаційних навчань з Росією, а вже 9 січня Москва перекинула ще один ешелон з технікою та особовим складом в Білорусь.

13 січня стало відомо, що Мінськ привів у готовність підрозділи артилеристів нібито в рамках бойового злагодження спільного з Росією угруповання військ.

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