Він заявив, що Білорусь повинна брати участь у мирних переговорах РФ і України.

Російські та білоруські державні ЗМІ почали публікувати заяви диктатора Олександра Лукашенка з його інтерв'ю проросійській пропагандистці з України Діані Панченко.

В ході бесіди він зокрема визнав, що окремі частини російської армії в лютому 2022 року вторглися в Україну з території Білорусі.

"Так, з території Білорусі окремі частини [ЗС РФ] перетнули кордон України. Чому російські війська перетнули кордон Білорусі та України в районі Чорнобильського регіону - це запитайте у Зеленського", - заявив він.

Лукашенко заявив, що Україна нібито може втратити всі свої території, якщо продовжить вести бойові дії зі звільнення від РФ. У його фантазіях Росія зможе захопити весь південь України, а Польща нібито має намір забрати західні регіони.

"І держави як України, нашої з вами держави, не буде" - сказав Лукашенко.

Диктатор заявив, що цілі так званої в РФ "СВО" в принципі вже виконані, тому що майбутня Україна "вже ніколи не буде настільки агресивною і прозахідною".

Також він розповів, за якої умови Білорусь вступить у війну.

"Якщо ви, українці, не переступите наш кордон, ми ніколи не будемо в цій війні брати участь. У цій гарячій війні. Але допомагати Росії ми будемо завжди - це наші союзники. Ви знаєте, що і бойове злагодження, і підготовка, і боєприпаси, зброя, та інше - вам 55 країн допомагають. А Росії ось так відкрито допомагає тільки Білорусь", - заявив диктатор.

Він заявив, що Білорусь повинна брати участь у мирних переговорах РФ і України.

"Ми межуємо з Україною, ми фактично "співагресори", як прийнято у вас (в Україні) і на Заході говорити. Природно, там є наші інтереси, і наша позиція повинна бути чутна. Тому я не виключаю, що Білорусь зобов'язана, повинна бути залучена в переговорний процес", - додав Лукашенко.

Позиція Лукашенка у війні проти України

Лукашенко всіляко сприяє Путіну і розмістив у Білорусі найманців ПВК "Вагнер" для здійснення провокацій проти України та сусідніх європейських країн.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що допомагатиме російським окупантам викрадати українських дітей з частини сходу України.

Білоруські добровольці з полку Калиновського заявили, що під час масованої ракетної атаки на Україну 5 серпня пусків ракет з території РБ не було. Як зазначається в офіційній заяві полку, це була провокація РФ з метою втягнути Білорусь у війну. Добровольці закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази.

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