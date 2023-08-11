Псевдолідер Білорусі стверджує, що не боїться кримінальної відповідальності за викрадення дітей з України.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що допомагатиме російським окупантам викрадати українських дітей з частини сходу України.

Лукашенко в Національному аеропорту "Мінськ" заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про фінансування поїздок дітей з Донбасу до Білорусі коштом бюджету так званої Союзної держави, пише БЕЛТА.

"...І те, що західники намагаються розворушити спочатку щодо Путіна, тепер щодо мене ситуацію в світі - мало не до кримінальної відповідальності призвести - це просто смішно, я абсолютно за це не переживаю... ми домовилися з Путіним, що будемо фінансувати ці поїздки з союзного бюджету. Ми це робили і будемо робити, не дивлячись ні на які закиди", - стверджував псевдолідер білорусів.

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Війна в Україні - що відомо про викрадення дітей росіянами

Київ дізнався імена близько 20 тис. українських дітей, вивезених до Росії з наших територій, які були окуповані. За відомостями української сторони, всього на захоплених землях перебували близько 700 тисяч неповнолітніх.

Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що були вивезено 4,8 млн жителів України, у тому числі 700 тис. дітей. З'явилася інформація, що з РФ принаймні 2 тис. дітей потрапили на білоруську територію. ЗМІ писали, що до викрадення українських дітей причетні родичі Олександра Лукашенка.

Варто зазначити, що в середині березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Львової-Бєлової та Володимира Путіна, оскільки їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

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