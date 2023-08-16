Адреса юрособи - село Цель, там же знаходиться табір ПВК, куди найманці перемістилися після заколоту.

У Білорусі, де перебувають російські найманці Євгена Пригожина, зареєстрували "освітню" організацію "група Вагнера", передає видання "Ротонда" з посиланням на дані регістру юросіб та індивідуальних підприємців Мін'юсту Білорусі.

Білоруське видання "Дзеркало" відзначило, що "Група Вагнера" зі статутним фондом в 200 білоруських рублів була зареєстрована 4 серпня в Осиповицькому райвиконкомі. Адреса юрособи - село Цель, там же знаходиться табір ПВК, куди найманці перемістилися після заколоту.

Згідно з реєстром, "Група Вагнер" заявила, що основним і єдиним видом діяльності організації є "освітня діяльність" - вона проходить під кодом 85590, пише "Ротонда". У цю підгрупу входять навчальні центри з корекційними курсами, курси підвищення кваліфікації, навчання іноземним мовам, комп'ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву і швидкісного читання.

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ПВК "Вагнер" у Білорусі - подробиці

Білоруська армія збирається провести навчання на північному заході країни в районі Гродно, поруч з кордонами Польщі та Литви. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що навчання нібито спрямовані на те, щоб врахувати уроки, витягнуті російськими військовими в Україні.

Найманці так званої "ПВК Вагнер" використовуються владою Білорусі для проведення інформаційних провокацій проти сусідніх Польщі та Литви.

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