Мадуро заявив, що двоє із затриманих прибули зі США, двоє з Колумбії і троє з України.

У вівторок влада Венесуели заявила про затримання сімох іноземних "найманців", які нібито мали намір здійснити "терористичні" акції перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро.

Як пише EFE, Мадуро заявив, що двоє із затриманих прибули зі США, двоє з Колумбії і троє з України.

"Тільки сьогодні ми захопили сім іноземних найманців, зокрема двох важливих найманців зі Сполучених Штатів", - заявив Мадуро.

Відео дня

Мадуро також заявив, що в країні в листопаді та грудні затримано вже 125 найманців із 25 країн, які планували "терористичні акції". Зокрема, готували атаки на самого Мадуро, і віцепрезидента і міністра Делсі Родрігеса, а також напади на інфраструктуру країни, державні установи та лідерів боліваріанської революції.

Скандальні вибори президента Венесуели

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем президентських виборів у країні 28 липня підконтрольним уряду виборчим органом, який дав йому близько 51 відсотка голосів проти 44 відсотків за його опонента Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Згодом США визнали переможцем на виборах у Венесуелі кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса Уррутію всупереч заявам Мадуро про свою перемогу.

Мадуро раніше "наїжджав" на західні держави за надання Україні дозволу бити по Росії західним далекобійним озброєнням.

Вас також можуть зацікавити новини: