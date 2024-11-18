Президент Венесуели заступився за Росію.

Венесуельський президент Ніколас Мадуро висловився про можливе надання Україні дозволу від трьох країн Заходу - США, Франції та Британії, бити по Росії далекобійним озброєнням, зокрема, ракетами ATACMS.

Очільник Венесуели заступився за РФ - назвав її "братньою", і "наїхав" на західні держави. Резонансні заяви Мадуро зробив під час ефіру на каналі Venezolana de Television.

Президент стверджував, що надання дозволу на далекобійні удари по російській території нібито є "відчайдушним" кроком.

Відео дня

За його словами, "американський імперіалізм" перебуває у "фазі божевілля". Мадуро стверджував, що венесуельська влада прагне та продовжуватиме прагнути "звільнити" Карибський басейн і Латинську Америку від "колоніальних лещат" з боку Штатів та їхніх "європейських васалів":

"Уряди США, Франції та Великої Британії - священний союз зла - щойно схвалили використання... ракет дальнього радіуса дії для нападу на нашу братську Росію. Ми перебуваємо у вирішальному моменті... Американський імперіалізм вступив у фазу божевілля".

Варто зазначити, що у Мадуро є свої причини різко висловлюватися проти США. Наприкінці літа у Венесуелі відбулися президентські вибори, в результаті яких перемогу нібито здобув чинний лідер країни. Штати відмовилися визнавати перемогу Мадуро і назвали переможцем кандидата від опозиції - Едмундо Гонсалеса.

У центрі уваги ракети ATACMS та інша далекобійна зброя - що повідомлялося

17 листопада західні ЗМІ писали, що Британія, Франція і США дозволили українцям використовувати далекобійне озброєння - ракети Storm Shadow, SCALP і ATACMS, для ударів по російській території.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець говорив, що українській стороні західні партнери вже могли передати сотні далекобійних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: