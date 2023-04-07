Триденний візит Макрона до Китаю не обійшовся без конкретних домовленостей.

Франція і Китай досягли певних домовленостей про розвиток співпраці у військовій сфері. Це стало одним з підсумків візиту до Пекіна французького президента Еммануеля Макрона.

Так, в спільної декларації Франції і Китаю за підсумками візиту сказано, що Південний театр Народно-визвольної армії Китаю, який відповідає за Південно-Китайське море, буде "поглиблювати діалог" з Азіатсько-Тихоокеанським командуванням французьких сил.

У коментарі для Politico, неназваний представник адміністрації французького президента заявив, що мова йде про домовленості про "повагу морського права" і не більше того.

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"У нас є військово-морський флот, який патрулює регіон, Тихий океан і Південно-Китайське море... це означає проходження суден, які повинні поважати морське право, поважати кордони, а також свободу судноплавства. Ось що ми маємо на увазі", — сказав чиновник, не уповноважений виступати публічно.

Візит Макрона до Китаю і проблема Південно-Китайського моря

Протягом трьох останніх днів президент Франції перебуває з офіційним візитом у Китаї. Основною темою візиту заявлені переговори по темі врегулювання російсько-української війни. Зокрема Макрон закликав Сі Цзіньпіня привести Росію до тями.

Однак у своїх публічних заявах китайський лідер обмежився загальними формулюваннями про необхідність мирного діалогу, поваги інтересів усіх сторін і дотримання правил ведення війни. На думку сторонніх спостерігачів, Макрону не вдалося переконати Сі Цзіньпіня, і той як і раніше вважає Україну власністю Росії.

Сам візит французького лідера в Пекін проходить на тлі чергового витка напруженості у відносинах між США і Китаєм, в тому числі через Тайвань і активних спроб Пекіна взяти під свій контроль Південно-Китайське море, з чим не згодні сусіди Китаю і Вашингтон. Американські військові кораблі регулярно проходять через акваторії, які Китай в односторонньому порядку оголосив своїми територіальними водами.

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