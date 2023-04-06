Сі Цзіньпін бачить паралель у цьому питанні з Тайванем, тому навряд чи вийде на діалог з Україною.

Влада Китаю навряд чи погодиться на офіційні переговори з Україною, попри чутки про те, що там не виключають можливості діалогу між главою країни Сі Цзіньпінем та президентом України Володимиром Зеленським. У лідера КНР є власне бачення російсько-української війни.

Про це повідомив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер, пише німецький Spiegel.

За його словами, Китай взагалі не сприймає Україну, як частину суверенної території. У геополітичному баченні Україна - це споконвічно російська територія для Китаю, за прикладом Тайваню, який КНР вважає своєю частиною.

Відео дня

"Вони вважають Україну частиною Росії, точно так само, як вони бачать Тайвань частиною Китайської Народної Республіки", - сказав депутат.

Тому Сі Цзіньпін навряд чи змінить дипломатичний курс й погодитися на переговори з Україною, замість зближення з РФ. Києву не варто звертати увагу на "мирні ініціативи" Китаю, вважає він.

Зеленський закликав лідера КНР до переговорів

Нагадаємо, що влада України намагається вийти на діалог з Китаєм з початку повномасштабного вторгнення РФ, адже Пекін - важлива геополітична постать, яка здатна значно посилити сили російської армії, продавши свої технології та зброю. Про це не раз говорили у Білому домі.

25 березня стало відомо, що президент Володимир Зеленський на офіційному рівні передав Пекіну "сигнал" про те, що хотів би провести розмову з Сі Цзіньпінем.

Вже 29 березня стало відомо, що Зеленський не проти побачити лідера КНР у Києві для того, щоб вперше особисто поговорити за час повномасштабної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: