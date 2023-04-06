Влада Китаю навряд чи погодиться на офіційні переговори з Україною, попри чутки про те, що там не виключають можливості діалогу між главою країни Сі Цзіньпінем та президентом України Володимиром Зеленським. У лідера КНР є власне бачення російсько-української війни.
Про це повідомив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер, пише німецький Spiegel.
За його словами, Китай взагалі не сприймає Україну, як частину суверенної території. У геополітичному баченні Україна - це споконвічно російська територія для Китаю, за прикладом Тайваню, який КНР вважає своєю частиною.
"Вони вважають Україну частиною Росії, точно так само, як вони бачать Тайвань частиною Китайської Народної Республіки", - сказав депутат.
Тому Сі Цзіньпін навряд чи змінить дипломатичний курс й погодитися на переговори з Україною, замість зближення з РФ. Києву не варто звертати увагу на "мирні ініціативи" Китаю, вважає він.
Зеленський закликав лідера КНР до переговорів
Нагадаємо, що влада України намагається вийти на діалог з Китаєм з початку повномасштабного вторгнення РФ, адже Пекін - важлива геополітична постать, яка здатна значно посилити сили російської армії, продавши свої технології та зброю. Про це не раз говорили у Білому домі.
25 березня стало відомо, що президент Володимир Зеленський на офіційному рівні передав Пекіну "сигнал" про те, що хотів би провести розмову з Сі Цзіньпінем.
Вже 29 березня стало відомо, що Зеленський не проти побачити лідера КНР у Києві для того, щоб вперше особисто поговорити за час повномасштабної війни.