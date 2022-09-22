Еммануель Макрон заявив, що це втрачена можливість "стати на шлях миру".

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "помилкою" рішення президента Росії Володимира Путіна щодо часткової мобілізації російських громадян.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN.

Макрон також сказав, що це втрачена можливість "стати на шлях миру".

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"Кілька місяців тому Володимир Путін говорив, що "на нього напали з боку НАТО, вони спровокували ситуацію, а він просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив підвищити рівень ескалації - президент Путін", - сказав Макрон.

Також президент Франції назвав вторгнення Росії в Україну "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.

"У мене немає раціонального пояснення", - додав він.

Війна Росії проти України: що відомо

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України. В ході війни окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі зафіксовано 34 тисячі військових злочинів росіян. Справи про військові злочини, скоєні в Харківській області, зокрема в Ізюмі, зараз в пріоритеті.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали понад 55,5 тисяч окупантів.

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