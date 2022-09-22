Президент Франції Еммануель Макрон назвав "помилкою" рішення президента Росії Володимира Путіна щодо часткової мобілізації російських громадян.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNN.
Макрон також сказав, що це втрачена можливість "стати на шлях миру".
"Кілька місяців тому Володимир Путін говорив, що "на нього напали з боку НАТО, вони спровокували ситуацію, а він просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив підвищити рівень ескалації - президент Путін", - сказав Макрон.
Також президент Франції назвав вторгнення Росії в Україну "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.
"У мене немає раціонального пояснення", - додав він.
Війна Росії проти України: що відомо
24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України. В ході війни окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі зафіксовано 34 тисячі військових злочинів росіян. Справи про військові злочини, скоєні в Харківській області, зокрема в Ізюмі, зараз в пріоритеті.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали понад 55,5 тисяч окупантів.