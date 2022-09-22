Російські окупанти збили в Криму безпілотник. Вони спробували переконати людей, що це український БПЛА, але не врахували одну деталь. На дроні намальована червона зірка, а такими відмітками володіє тільки техніка рашистів.
Фотографії безпілотника з'явилися в соціальних мережах. Місцеві жителі стверджують, що не чули вибухів, тому, можливо, БПЛА збили не за допомогою ППО.
Дрон впав в районі пам'ятника авіаторам в Джанкої. Пропагандисти спробували переконати людей, що окупанти знищили український безпілотник, але не врахували одну деталь. Якщо придивитися до уламків на знімках, то можна побачити червону зірку. А такий знак присутній тільки на дронах рашистів.
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Українські безпілотники в Криму: що відомо
- Офіційні представники ЗСУ та Міноборони жодного разу не підтверджували збиття українських БПЛА російськими окупантами на території тимчасово окупованого півострова.
- 20 серпня рашисти повідомили, що над будівлею Чорноморського флоту РФ в Криму був збитий безпілотник. Дрон нібито знищили зі стрілецької зброї, після чого він впав, пробив дах і спровокував пожежу. Українська сторона не підтверджувала інформацію, опубліковану ворогом.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.