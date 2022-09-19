За словами генпрокурора Костіна, насправді зрозуміло, що таких злочинів набагато більше.

Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства російських окупантів за час повномасштабної війни.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Лівий берег"

"...Є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів. Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив...", - сказав генпрокурор.

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Він підкреслив, що це складна робота. "Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" - за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях", зазначив він.

Генпрокурор також підтвердив, що за офіційними даними, понад 7 тис. дітей були депортовані на непідконтрольну Україні територію, на територію РФ і в Білорусь.

Наразі ідентифіковано 5327 дітей. При цьому лише 55 дітей, які були незаконно депортовані на територію РФ, Україні вдалося повернути. 37 дітей разом з батьками або вихователями перебувають на цей час на території країн ЄС.

На думку Костіна, міжнародні організації мають можливості тиснути на РФ, щоб повернути дітей, але вони використали ці можливості, щоб українське зерно експортувалося в країни, які потерпають від голоду.

"Ми живемо у світі цинізму, на жаль. Але ми маємо із цим цинізмом також працювати. І вимагати, навіть якщо є цинізм, робити те, що можливо", - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Національне інформаційне бюро заявило, що ідентифікувало понад 5 тис. 600 дітей, примусово депортованих до Російської Федерації.

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