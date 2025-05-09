Він закликає Кремль негайно погодитися на перемир'я.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклик американського лідера Дональда Трампа щодо запровадження повного припинення вогню в Україні на 30 днів.

Він написав у мікроблозі X, що вчора ввечері декілька разів говорив з президентом Сполучених Штатів Америки. За словами Макрона, партнери повинні працювати над досягненням перемир'я без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу:

"Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме. Якщо вона цього не зробить, ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями і в тісній координації зі Сполученими Штатами".

Повне припинення вогню

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа від початку переговорів закликала Київ та Москву спочатку повністю зупинити бойові дії, а потім починати шукати мирний шлях припинення війни.

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Україна одразу погодилася на повне перемир'я, зазначивши, що тепер свою згоду має дати РФ. Однак у Кремлі постійно відмовляються від повного перемир'я, натомість пропонуючи тимчасові.

Припинення вогню, які Москва запроваджує на декілька днів, активно порушуються. Зокрема, останнє перемир'я до 9 травня було порушене росіянами вже безліч разів.

Вчора Трамп провів нову телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після неї він публічно закликав обидві сторони до 30-денного безумовного припинення вогню.

Трамп попередив, що у разі порушення перемир’я США та їхні союзники запровадять додаткові санкції.

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