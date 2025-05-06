Стармер підкреслив, що саме Україна демонструє готовність до мирного діалогу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери обговорили ситуацію в Україні.

Як йдеться на сайті уряду Великої Британії, вони також закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.

Як заявив прем'єр Британії, Україна демонструє готовність до мирного діалогу й залишається стороною, зацікавленою у завершенні війни.

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"Переходячи до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню задля забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що готова сідати за стіл переговорів і виступає стороною миру", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Макрон і Стармер обговорили підготовку до майбутнього саміту Великої Британії та Франції, а також саміту ЄС–Британія, запланованого на найближчі тижні.

Заяви про припинення вогню

Як відомо, Росія відмовилася підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами Америки та підтриману Україною.

Кремль не погодився на цю пропозицію, наголошуючи, що будь-яке перемир’я має враховувати російські "територіальні здобутки" та "занепокоєння" Москви. Після цього у Білому домі неодноразово висловлювали невдоволення тим, що мирний процес просувається повільно.

Москва у свою чергу запропонувала лише триденне припинення вогню, приурочене до святкування 9 травня. Україна відкинула пропозицію Путіна, вважаючи її політичним маневром без реального прагнення до миру. За словами президента Зеленського, за декілька днів неможливо про щось домовитися.

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