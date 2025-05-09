Американський лідер зазначив, що залишатиметься відданим забезпеченню миру між Росією та Україною.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Україну та РФ до "безумовного припинення вогню" терміном на 30 днів.

"Переговори з Росією та Україною тривають. США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятний режим припинення вогню буде дотримано, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання недоторканності цих прямих переговорів", – заявив він у соцмережі Truth Social.

Водночас Трамп наголосив, що якщо таке перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Він зауважив, що у цій війні щотижня гинуть "тисячі молодих солдатів", і всі "повинні хотіти, щоб це припинилося".

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"Я хочу, і Сполучені Штати Америки також. Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною, разом з європейцями, і це буде міцний мир! Це припинення вогню повинно в кінцевому підсумку привести до укладення Мирної угоди. Все це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться", – додав американський президент.

Війна в Україні: інші заяви американського керівництва

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, Росія не може розраховувати, що отримає територію України, яку "ще навіть не завоювала". Він також додав, що якщо РФ не вестиме переговори сумлінно, Америка з цього процесу вийде.

Примітно, що, за словами Венса, у Вашингтоні не бажають розпаду України і хочуть, щоб наша країна залишалася суверенною державою.

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