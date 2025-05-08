Під обстрілами були Донеччина, Черкащина та Сумщина.

Росія "відзначила" оголошене нею триденне перемир’я до 9 травня ударами по українських містах – під обстрілами були Донеччина, Черкащина та Сумщина.

Зокрема, РФ вночі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Як повідомляють місцеві тг-канали, під ударом був 9-поверховий житловий будинок. Попередньо, одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

Також у ДСНС повідомляють, що увечері під прицілом ударних дронів була Уманщина, одна людина постраждала.

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Зазначається, що внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку. Також у Дмитрушках уламками БпЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

Також Росія зранку продовжує завдавати ударів по Білопіллю на Сумщині. Про це повідомив "Суспільному" голова громади Юрій Зарко близько 7 ранку. За попередньою інформацією, з-під завалів вдалося врятувати жінку.

Перемир'я Путіна

Раніше Путін оголосив припинення вогню з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Росія приурочила його до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Президент Зеленський відреагував на цю заяву, запропонувавши натомість 30-денне перемир'я і сказав, що не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які приїдуть до Москви на парад.

Як писав Reuters, Військово-повітряні сили України повідомили, що після початку режиму припинення вогню, оголошеного Кремлем, російські літаки двічі запускали керовані бомби по Сумській області.

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