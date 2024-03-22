Юсов відкидає можливість так званого "українського сліду" в даному теракті.

Про український слід не може йти мова – ця версія не для розумних людей. Це спланована операцію спецслужб Кремля проти власних громадян. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи теракт 22 березня, який стався у підмосковному Crocus City Hall, де невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автомата по людях.

"Безумовно, мова йде про сплановану операцію спецслужб Кремля проти власних громадян з метою дискредитації в тому числі України, як і всього вільного світу", – наголосив він.

За його словами, сьогоднішні удари по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах в Україні є частиною цієї спецоперації.

Відео дня

"І ось друга фаза – це теракти, організовані спецслужбами РФ. Про це були добре поінформована і міжнародна спільнота. Тому і були попереджені іноземні громадяни на території РФ", - наголосив він.

Юсов відкидає можливість так званого "українського сліду" в даному теракті.

"Україна веде визвольну війну проти російських загарбників, але веде її в цивілізований спосіб, тому всі удари і ураження відбуваються виключно по військових об’єктах, як на тимчасово окупованих українських землях, так і на території ворога. Про це добре відомо всім у світі, тому ця провокація в цілому не буде мати жодного ефекту для критично мислячих і розумних людей у всьому світі", - сказав представник української розвідки з приводу намагань Росії знайти в цьому теракті якийсь "український слід".

Юсов наголосив, що одне із ключових завдань цієї спецоперації, цих злочинів і терактів є мобілізації населення всередині Росії, як політичної, бо і з цим починаються проблеми, так і підтримка мобілізаційних заходів на території РФ.

"Режим Путіна має реагувати на все більш зростаюче незадоволення всередині РФ війною в Україні і проти України і робить це старими, відомими для Путіна засобами. Зрештою, з терактів противласних громадян він і починав своє правління", - сказав представник ГУР Міноборони України.

Теракт у Москві - деталі

Перші повідомлення про стрілянину у концертному залі Крокус Сіті Холл з'явилися близько 20:15 за московським часом. Сьогодні там мав пройти концерт гурту "Пікнік". Коли розпочалася стрілянина, у будівлі могло бути до 7200 осіб. У нападі брало участь щонайменше п'ять осіб, пишуть близькі до силовиків телеграм-канали.

Телеграм-канали повідомляють про 40 загиблих та 130 поранених. На перших відео з будівлі видно тіла людей на підлозі. Пізніше з'явилося відео, на яких терористи, які увійшли до будівлі, впритул розстрілюють людей. Почалася пожежа, сталося кілька вибухів. У будівлі було заблоковано кілька сотень людей, МНС повідомило про 100 виведених з підвалу людей.

Спецпідрозділи прибули до Крокус Сіті близько 21:30 – більш ніж за годину після перших повідомлень про стрілянину. У цей час канал ВЧК-ОДПУ написав, що перша колона спецназу пішла на штурм. Було повідомлення про те, що кілька терористів забарикадувалися у будівлі. Також повідомлялося, що чотирьом з них вдалося втекти.

Пожежні тривалий час не могли почати гасити пожежу, оскільки в будівлі не було проведено зачистки. Дах Крокус-Сіті гасять з вертольотів, він практично повністю охоплений вогнем. Повідомляється про обвалення даху.

Вас також можуть зацікавити новини: