Вся інформація, якою володіє Франція, вказує на те, що теракт у Підмосков’ї було скоєно угрупуванням "Ісламська держава".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну в теракті, що стався в Крокус Сіті Холі.

Як повідомляє агентство Reuters Макрон стверджує, що вся інформація, якою володіє Франція, вказує на те, що теракт у Підмосков’ї було скоєно угрупуванням "Ісламська держава" (ІДІЛ).

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", – зазначив Макрон.

Президент Франції також підкреслив, що було б "цинічно і контрпродуктивно" з боку Росії звинуватити в теракті Україну.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", – додав він.

Теракт у "Крокусі" - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт. Кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Унаслідок цього, за даними російських ЗМІ, загинуло понад 140 осіб, постраждало близько 290, із них понад 180 - госпіталізовано.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

Сьогодні, 25 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом у Підмосков'ї. Якихось коментарів про перебіг розслідування Кремль поки що давати не планує і по допомогу в розслідуванні до інших країн звертатися не буде.

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