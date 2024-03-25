Путін сьогодні проведе нараду, на якій обговорить "заходи".

У Кремлі прокоментували теракт, під час якого 22 березня в підмосковному клубі "Крокус" загинули десятки людей, заявивши, що до допомоги інших країн звертатися не будуть.

Як повідомляють росЗМІ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін сьогодні, 25 березня, проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом у Підмосков'ї.

Водночас наголошується, що будь-яких коментарів про перебіг розслідування Кремль поки що давати не планує і по допомогу в розслідуванні до інших країн звертатися не буде, хоча боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва.

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"Спецслужби Росії працюють щодо теракту в "Крокусі" самостійно, про жодну допомогу інших країн не йдеться. Контактів із західними країнами у зв'язку з розслідуванням теракту в "Крокусі" немає... Боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва, воно зараз жодною мірою не ведеться у зв'язку з максимально загостреним періодом", - заявив Пєсков.

Він також додав, що наразі Кремль не бере участі в дискусії про можливість скасування мораторію на смертну кару в Росії.

Теракт у "Крокусі" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін проігнорував попередження США про те, що в РФ готується терористична атака. Замість цього він закликав керівників спецслужб зосередитися на викритті українських шпигунів. Уже в п'ятницю, 22 березня, бойовики "Ісламської держави" вчинили теракт і вбили в концертному залі під Москвою понад 150 осіб. Десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Серед загиблих і поранених - діти.

Підозрюваних у теракті затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під арештом - Далерджон Мірзоєв, Рачабабабабалізод Саідакрам Муродалі, Шамсидін Фарідуні та Мухаммадсобір Файзов. Усіх їх обвинувачують у скоєнні теракту (п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ). Повідомлялося, що фігуранти справи під час затримання зазнали тортур.

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