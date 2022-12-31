Франція активно допомагає Україні важким озброєнням.

Французький президент Еммануель Макрон пообіцяв підтримувати Україну "до перемоги", цитує газета Le Dauphiné Libéré.

"Ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", - сказав він у новорічному зверненні.

Позиція Макрона щодо війни в Україні

Еммануелю Макрону неодноразово дорікали у його м'якому підході до Росії, в тому числі бажанні весь час спілкуватися з Володимиром Путіним. Лідер Франції у відповідь пояснював, що так хоче допомогти домогтися миру.

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Ще в травні український президент Володимир Зеленський зізнався, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки Росії.

Наразі Макрон погоджується, що мир можливий тільки на умовах України. Франція активно допомагає ЗСУ важким озброєнням і боєприпасами.

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