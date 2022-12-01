Наразі Макрон погоджується, що мир можливий тільки на умовах України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США і Франція повинні знову стати "братами по зброї" для об'єднання зусиль з військової допомоги Україні у війні з Росією, пише CNBC.

Цю заяву Макрон зробив у перший день свого візиту до Вашингтона.

Напередодні американські ЗМІ писали, що тема України стане ключовою під час зустрічі двох лідерів.

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"Оскільки війна знову повернулася на європейську землю і в світлі численних криз, з якими стикаються наші країни і всі суспільства, ми повинні знову стати братами по зброї", — сказав Макрон, звертаючись до американського колеги.

Як пише CNN, Джо Байден, у свою чергу, сказав, що обидві країни єдині на тлі "жорстокої війни" Росії в Україні, додавши, що дві країни працюють над тим, щоб "демократії досягли результатів" щодо численних ключових питань.

Позиція Макрона щодо війни в Україні

Еммануелю Макрону неодноразово дорікали у його м'якому підході до Росії, в тому числі бажанні весь час спілкуватися з Володимиром Путіним. Лідер Франції у відповідь пояснював, що так хоче допомогти домогтися миру.

Ще в травні український президент Володимир Зеленський зізнався, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки Росії.

Наразі Макрон погоджується, що мир можливий тільки на умовах України. Франція активно допомагає ЗСУ важким озброєнням і боєприпасами.

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