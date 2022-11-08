Французький лідер зауважив, що Київ повинен вирішити, коли повернутися до перемовин.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у якийсь момент доведеться повернутися за стіл переговорів з Росією. Втім, час та умови повинна диктувати Україна.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27, що транслювалась у ефірі TF1 INFO.

Французький лідер, додав, що до переговорів слід повертатися "на умовах та у терміни, які будуть обрані Україною". На його переконання, було б поспішно висувати якісь абсолютно радикальні умови для переговорів з огляду на "високу напруженість на місцях".

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"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Макрон.

Позиція Макрона щодо війни в Україні

Президента Франції Макрона часто критикували за те, що він продовжує телефонувати російському диктатору Путіну. Крім того, він зробив кілька скандальних заяв щодо війни в Україні.

Зокрема, нещодавно французький лідер заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", - заявив Макрон.

При цьому лідер Франції наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що "стримування працює".

Макрона розкритикував екс-президент Франції Франсуа Олланд. За його словами, французький лідер порушив надійність ядерного стримування.

Віце-президент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати французького парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледь не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.

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