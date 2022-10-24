Президент Франції вважає, що релігійні лідери також відіграють роль опору.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на виправдання війни проти України представниками Російської Православної церкви. Французький лідер заявив, що церква дозволяє владі РФ маніпулювати собою.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з нерозсудливістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють можновладці в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут необхідний опір", - заявив президент Франції.

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При цьому він нагадав, що опір означає "ніколи не виправдовуватися, не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проекти, спрямовані на заперечення гідності кожної людини".

Підтримка війни в Україні з боку РПЦ - що відомо

РПЦ відкрито підтримує криваву війну, розв'язану Росією проти України. Наприклад, повідомлялося, що в храмах РПЦ парафіянам пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Також глава РПЦ патріарх Кирило переконував віруючих, що загибель у війні в Україні "змиє" з росіян всі гріхи.

У травні УПЦ Московського патріархату заявила про свою самостійність і незалежність від РПЦ. Втім, за інформацією ЗМІ, священики УПЦ досі підтримують зв'язок з РПЦ, зокрема, з Патріархом Кирилом, який підтримує криваву війну проти України. Відбувається і обмін пропагандистською інформацією, в якій виправдовуються злочини Росії.

23 жовтня російський патріарх Кирило заявив, що Росію "хочуть стерти з лиця землі". Тому він заявив, що треба молитися за диктатора Володимира Путіна і окупантів, які вбивають українців. Війну Росії проти України Кирило назвав "битвою, в яку ми не з власної волі вступили".

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