Наразі подружжя помістили під адміністративний арешт, йому загрожує депортація.

У Парижі затримали двох нелегалів, які на замовлення "особи з РФ" малювали на будинках зірки Давида - символ єврейської релігії та держави Ізраїль.

Про це повідомляє французьке видання Europe 1. За даними ЗМІ, подія сталася в одному з паризьких округів, що розташований на правому березі Сени. Затримане подружжя прибуло з Молдови нелегально, а шестикінцеві зірки наносили на замовлення особи в Росії.

"Двох молдаван, заарештованих після нанесення зірок Давида на школу в 10-му окрузі, спонсорувала "особа в Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається з посиланням на прокуратуру, що 33-річного чоловіка та 28-річну жінку, які є уродженцями Молдови, затримали та помістили під адміністративний арешт. Подружжя заарештували через приниження гідності, що було скоєно на підставі "походження чи релігії".

Про зловмисників правоохоронцям повідомив місцевий житель, який побачив, як вони малювали зірки.

Через те, що фігуранти - нелегали, французькі правоохоронці планують їх депортувати до Молдови.

Антисемітизм у Франції - що відомо

За даними ЗМІ, раніше прокуратура повідомила, що почала розслідування після виявлення зірок Давида - символу єврейської релігії та держави Ізраїль, на кількох будівлях у столиці. Ці зірки Давида були намальовані синім трафаретом на кількох фасадах будівель у 14-му окрузі Парижа. Розслідування, відкрите за пошкодження майна інших осіб, обтяжене тим фактом, що воно було вчинене через походження, расу, етнічну приналежність чи релігію. Це правопорушення у Франції карається чотирма роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 30 тис. євро.

Мер 14-го округу Карін Петі засудила теги як "антисемітські та расистські дії".

"Цей акт відзначення нагадує процеси 1930-х років і Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв", – наголосила вона.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Франції на платформі для звітів Pharos надійшло понад 2500 повідомлень про антисемітські дії. У неділю міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті повідомив про понад 400 арештів за ці "антисемітські дії".

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС увірвалися на територію Ізраїля. Під час цієї атаки загинуло приблизно 1400 ізраїльтян та іноземців, понад 5000 поранено, понад осіб 200 викрадено та вивезено у Сектор Газа. Ізраїльська влада заявила, що багато мирних жителів та військовослужбовців, які зазнали нападу, були закатовані, в тому числі – жінки та діти.

Після цього Ізраїль заявив, що знищить ХАМАС та розпочав військову операцію, зокрема, завдає з повітря ударів по Сектору Газа та нещодавно до анклаву увійшли наземні війська.

З території анклаву поступає інформація, що атаки армії Ізраїлю призвели до значних жертв серед мирного населення. Ізраїль закликав звичайних палестинців евакуюватись, але виникли проблеми. Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що ХАМАС використовує громадянське населення як живий щит.

У низці країн спалахнули акції протесту, у тому числі противників Ізраїлю, які наполягають на припиненні ударів по Сектору Газа.

Певні експерти ООН заявили, що для запобігання геноциду і гуманітарної катастрофи в Секторі Газа закінчується час та висловили розчарування відмовою Ізраїлю.

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