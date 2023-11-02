Експерти рішуче підтримали зусилля генсека ООН щодо забезпечення доступу гуманітарної допомоги в сектор Газа.

Час для запобігання геноциду і гуманітарної катастрофи в секторі Газа закінчується, попередили сьогодні експерти ООН, висловивши глибоке розчарування відмовою Ізраїлю зупинити плани щодо осадженого сектору Газа.

"Ми як і раніше переконані, що палестинський народ знаходиться під серйозною загрозою геноциду. Настав час діяти. Союзники Ізраїлю також несуть відповідальність і повинні діяти прямо зараз, щоб запобігти його катастрофічним діям", - заявили експерт.

Експерти висловили "зростаючий жах" з приводу ызраїльських авіаударів по табору біженців Джабалія на півночі Гази, що почалися з ночі 31 жовтня, в результаті яких, як повідомляється, загинули і отримали поранення сотні палестинців, назвавши це "нахабним порушенням міжнародного права".

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Експерти привітали резолюцію Генеральної Асамблеї Про захист цивільного населення та виконання правових і гуманітарних зобов'язань, схвалену переважною більшістю держав-членів 27 жовтня.

"Всі ознаки того, що ми досягли критичної точки", - попередили експерти, вказуючи на зображення людей, які відчайдушно хапають борошно та інші предмети першої необхідності зі складу ООН, а також тривожні новини про те, що дітей змушують пити морську воду за відсутності чистої води, тривожні повідомлення про пацієнтів, в тому числі про дітей, які перенесли операції без анестезії, а також про інвалідів і літніх людей, переміщених і живуть в наметах через те, що будинки перетворилися на руїни.

"Ситуація в Газі досягла катастрофічного переломного моменту", - заявили вони, попереджаючи про гостру потребу в продовольстві, воді, медикаментах, паливі і предметах першої необхідності.

За словами експертів, відсутність палива і руйнування інфраструктури водопостачання через постійні обстріли протягом трьох тижнів позбавили населення сектора Газа доступу до безпечної питної води.

Експерти підтримали зусилля генсека ООН щодо забезпечення доступу гуманітарної допомоги в сектор Газа. Вони також закликали до негайного звільнення всіх мирних жителів, які перебувають у полоні після того, як бойовики ХАМАС атакували ізраїльські поселення 7 жовтня.

"Всі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і права прав людини. Ми вимагаємо гуманітарного припинення вогню, щоб гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Припинення вогню також означає, що канали зв'язку можуть бути відкриті для забезпечення звільнення заручників", - заявили експерти.

За оцінками, 1,4 мільйона людей у секторі Газа є внутрішньо переміщеними особами, з них близько 629 000 шукають притулку в 150 притулках Агентства ООН з надання допомоги та організації робіт.

"Палестинський народ в секторі Газа, особливо жінки, діти, люди з обмеженими можливостями, молодь і люди похилого віку, десятиліттями терпіли злидні. Ми закликаємо Ізраїль і його союзників погодитися на негайне припинення вогню. У нас закінчується час", - заявили експерти ООН.

Ситуація в секторі Газа - деталі

У середу, 1 листопада, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знову атакувала табір біженців Джабалія і заявила, що знищила ще одного командира ХАМАС під час цього нападу. Перший удар по табору біженців на півночі Сектора Гази призвів до численних смертей і був засуджений ООН.

Організація Amnesty International підтвердила факт застосування білого фосфору в Секторі Гази і Лівані. Армія оборони Ізраїлю раніше заперечувала факт застосування цієї речовини.

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