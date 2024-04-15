Він зазначив, що все дуже просто - якщо людина не хоче, то вона і не курить марихуану.

Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту до Китаю зустрівся зі студентами Університету Тунцзі, де один зі студентів заявив, що незабаром поїде навчатися в Берлін і побоюється, що там повсюди вживають наркотики.

Студент мав на увазі закон про легалізацію марихуани в Німеччині, який набув чинності 1 квітня. Водночас у Китаї вона суворо заборонена. Студент запитав, що йому робити, якщо він "взагалі не хоче пробувати канабіс і не хоче наражати на небезпеку здоров'я".

Як повідомляє BILD, таке запитання здивувало канцлера. "Просто не вживайте", - відповів Шольц. Політик зазначив, що йому самому майже 66 років, і він "ніколи не курив марихуану". "Якщо вчишся в Берліні, можна весь час там пробігати і не зустріти нікого, хто робить щось подібне", - сказав він.

Відео дня

Ці слова про життя в Берліні викликали стриманий сміх німецької делегації. Видання зазначило, що Шольц у такий спосіб спробував розвіяти враження, що через новий закон усі в Німеччині стануть курити. Шольц висловив упевненість, що новий закон має скоротити споживання канабісу, а не навпаки.

Марихуана в Німеччині

У березні в Німеччині ухвалили рішення легалізувати марихуану. Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу. Землі Баварія і Саар виступили проти цієї ініціативи, проте їхня позиція не вплинула на ситуацію.

Наприкінці 2020 року ООН виключила медичну марихуану зі списку небезпечних наркотиків у світі, таких як героїн.

Вас також можуть зацікавити новини: