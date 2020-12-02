США і європейські країни підтримали це рішення, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан та Росія виступили проти.

ООН проголосувала за виключення медичної марихуани зі списку небезпечних наркотиків.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, комісія організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення канабісу для медичного використання з категорії найнебезпечніших наркотиків у світі, таких як героїн.

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Голосування комісії з наркотичних засобів, до якої входять 53 держави, розглянуло низку рекомендацій ВОЗ щодо рекласифікації канабісу та його похідних. Але увага була зосереджена на ключовій рекомендації щодо виключення канабісу зі списку IV єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він і знаходиться зараз, поряд з небезпечними опіоїдами, такими як героїн.

Експерти кажуть, що схвалення рекомендації не матиме безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряди як і раніше матимуть юрисдикцію щодо того, як класифікувати каннабіс.

Відзначається, що США і європейські країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти.

"Щось подібне не означає, що легалізація відбуватиметься просто по всьому світу. Але це може стати переломним моментом", - резюмувала Джессіка Стейнберг, керуючий директор міжнародної консалтингової групи з канабісу.

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Переклад: Катерина Лиманська