Залізниця каратиме правопорушення, починаючи з 1 червня.

На німецьких вокзалах куріння марихуани буде заборонено.

Deutsche Bahn заборонить куріння канабісу на вокзалах, зокрема й на платформах, де є зони для куріння сигарет. Після вихідних на всіх вокзалах країни з'являться відповідні інформаційні плакати, передає BILD.

Представник компанії сказала: "Ґрунтуючись на законодавчій забороні на вживання канабісу протягом дня в пішохідних зонах або навколо шкіл та ігрових майданчиків, ми хочемо захистити наших пасажирів, особливо дітей та молодих людей, на наших вокзалах. Ось чому ми зовсім заборонимо вживання канабісу на наших вокзалах".

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Нові правила мають бути повністю запущені приблизно через місяць. Залізниця переслідуватиме правопорушення, починаючи з 1 червня. До цього часу співробітники повинні рекомендувати мандрівникам утриматися від вживання канабісу за допомогою "дружніх прохань і вказівок".

Нагадаємо, з 1 квітня канабіс у Німеччині не належить до заборонених наркотичних речовин.

Легалізація марихуани в Німеччині

22 березня влада Німеччини ухвалила рішення легалізувати марихуану. Таким чином федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу.

"Споживання [марихуани] в Німеччині зросло за останні роки. Нам потрібно переосмислити цей процес і боротися з чорним ринком. Я сам багато років був противником легалізації канабісу. Тепер змінив свою думку. Якби ми не змогли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів", - прокоментував рішення Лаутербах.

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