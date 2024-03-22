Деякі німецькі землі виступили проти цієї ініціативи, проте їхня позиція не мала вирішального значення.

Влада Німеччини ухвалила рішення легалізувати марихуану. Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу, пише Bild.

Землі Баварія і Саар виступили проти цієї ініціативи, проте їхня позиція не мала вирішального значення.

"Споживання [марихуани] в Німеччині різко зросло за останні роки. Тепер нам потрібно переосмислити цей процес і боротися з чорним ринком. Я сам багато років був противником легалізації канабісу. Тепер я змінив свою думку. Якби ми не змогли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів", - прокоментував рішення Лаутербах.

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Після набуття чинності цього закону 1 квітня по всій Німеччині доведеться переглянути вироки, які винесли за продаж марихуани. Тільки в Берліні прокуратура буде змушена заново розглянути близько 3500 справ.

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Наприкінці 2020 року ООН виключила медичну марихуану зі списку небезпечних наркотиків у світі, таких як героїн.

А влітку 2022 року Таїланд - країна, відома своїми суворими законами щодо боротьби з наркотиками, легалізував вирощування канабісу, а також його вживання в харчових продуктах і напоях, ставши першою азіатською країною, яка зробила це.

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