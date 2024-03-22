Влада Німеччини ухвалила рішення легалізувати марихуану. Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу, пише Bild.
Землі Баварія і Саар виступили проти цієї ініціативи, проте їхня позиція не мала вирішального значення.
"Споживання [марихуани] в Німеччині різко зросло за останні роки. Тепер нам потрібно переосмислити цей процес і боротися з чорним ринком. Я сам багато років був противником легалізації канабісу. Тепер я змінив свою думку. Якби ми не змогли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів", - прокоментував рішення Лаутербах.
Після набуття чинності цього закону 1 квітня по всій Німеччині доведеться переглянути вироки, які винесли за продаж марихуани. Тільки в Берліні прокуратура буде змушена заново розглянути близько 3500 справ.
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Наприкінці 2020 року ООН виключила медичну марихуану зі списку небезпечних наркотиків у світі, таких як героїн.
А влітку 2022 року Таїланд - країна, відома своїми суворими законами щодо боротьби з наркотиками, легалізував вирощування канабісу, а також його вживання в харчових продуктах і напоях, ставши першою азіатською країною, яка зробила це.