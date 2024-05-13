У Міноборони Британії заявили, що Росії потрібен міністр, який зупинить війну.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Андрій Бєлоусов, якого призначили замість очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, є черговою маріонеткою Володимира Путіна.

"Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю катастрофічну спадщину і поклав край вторгненню, але все, що вони отримають, — це ще одну маріонетку Путіна", – написав Шаппс на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, Шойгу став свідком втрати більш ніж 355 000 російських солдатів на війні проти Україні та масових страждань мирного населення через незаконну агресію РФ.

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Відставка Шойгу

12 травня Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Аналітики ISW зазначили у звіті, що Путін змінює кадри у Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною та, можливо, підготуватись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Як вважають експерти, ці перестановки на високому рівні після президентських виборів свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації економіки та оборонно-промислової бази РФ.

Як пише The Times, мета Путіна — підвищити ефективність виробництва озброєнь і оптимально задовольнити військові потреби. Крім того, це призначення "ймовірно є віддзеркаленням особистої довіри Путіна до Бєлоусова та потреби в кращому внутрішньому менеджері бюрократичного апарату Міноборони".

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