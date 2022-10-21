Саме Бахмут росіяни вже кілька тижнів намагаються взяти під свій контроль.

Американський підприємець і найбагатша людина у світі Ілон Маск запитав у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, як справи в Бахмуті, який росіяни намагаються захопити.

Таке питання Маск поставив Медведєву у Twitter.

Перед цим Медведєв запостив повідомлення: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Його суть полягала в тому, що тиждень тому видання встановило веб-камеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж перебуватиме на посту прем’єра Трасс. Салат зберігся довше.

Відео дня

Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

Нагадаємо, 10 жовтня британська розвідка повідомила, що останнім часом російські війська просунулися у бік Бахмута за двома напрямками, наближаючись до прориву у місто.

Пости Маска про війну в Україні

Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містили пункти від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.

Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".

Вас також можуть зацікавити новини: