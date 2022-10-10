За останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік міста за двома напрямками, наближаючись до прориву до Бахмута, який сильно постраждав від обстрілів.

Російським окупаційним військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні в Україні. Через це загарбники наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та ув'язнених.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Зазначається, що Збройні сили України продовжують чинити тиск на російські сили як на північному сході, так і на Херсонщині на півдні. У цей час Росія приділяє першорядну увагу власним наступальним операціям у центральному секторі Донбасу, особливо у районі міста Бахмут.

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За даними британської розвідки, за останній тиждень окупанти просунулися до 2 км у бік міста за двома напрямками, наближаючись до прориву до Бахмута, який сильно постраждав від обстрілів.

"Зусилля Росії з розвитку наполегливого наступу на Донбасі, які не припиняються, незважаючи на серйозні загрози на її оперативних флангах, підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий план операцій, який досі підривав її наміри", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Війна в Україні

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Після звільнення Лиману стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

ЗСУ за останню добу відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

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