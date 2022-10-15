Мільярдер також поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії приблизно 20 мільйонів доларів на місяць.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск повідомив, що Росія активно намагається вбити Starlink в Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

"Велика різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті. Starlink – це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті – решта мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Незважаючи на це, Starlink все одно може померти", - відмітив Маск.

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Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії приблизно 20 мільйонів доларів на місяць.

"Окрім терміналів, ми маємо створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до Інтернету через шлюзи. Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають все складнішими", - зазначив мільярдер.

Starlink в Україні

7 жовтня видання Financial Times, посилаючись на джерела в українській владі та Збройних силах, писало про збої у роботі терміналів на передовій.

Стверджувалося, що термінали припиняють працювати під час активних боїв на окупованих Росією територіях. За словами співрозмовників видання, це викликало неабияку паніку серед українських бійців. Сам Ілон Маск заявив, що інформація про це "засекречена".

Також, за даними західних ЗМІ, Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму.

У вересні компанія SpaceX направила листа до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink.

У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

14 жовтня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення для продовження роботи супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Довідка УНІАН. Starlink - це проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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